Sci alpino, controllo neve positivo per gli slalom di Levi. Le prime convocate dell’Italia

La FIS, in seguito ad unche ha avuto esito, ha dato il via libera per il regolare svolgimento della prossima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. Il Circo Bianco sarà di scena a(in Finlandia) nel weekend del 16-17 novembre per un doppiospeciale, con le donne impegnate al sabato e gli uomini il giorno successivo.Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha diramato nel frattempo leconvocazioni per la gara femminile, in attesa di comunicare gli ultimi due nomi nei prossimi giorni. Leiste italiane già certe di essere in gara asono Martina Peterlini, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Beatrice Sola e Lara Della Mea, mentre bisognerà ancora attendere per scoprire le due atlete che completeranno il roster tricolore.