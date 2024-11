Abruzzo24ore.tv - Salvini boccia la "variante soft" per Pescara-Roma: la protesta cresce!

- Il ministro delle Infrastrutture nega la possibilità di unameno invasiva, mentre il Comitato Comferr continua la sua battaglia per proteggere le famiglie e il territorio. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo, ha confermato la sua posizione riguardo al futuro tracciato della ferrovia, negando la proposta di una "" che avrebbe ridotto l'impatto sul territorio, in particolare sulle abitazioni e le attività commerciali tra Chieti e. La risposta del ministro è arrivata in occasione di un'interrogazione del deputato Giulio Sottanelli durante il question time alla Camera dei deputati.ha chiarito che, a suo avviso, l'unica soluzione praticabile non prevede modifiche al progetto originale, che comporterebbe l'abbattimento di abitazioni, con circa 100 famiglie che rischiano di perdere la propria casa, insieme ad alcune aziende e attività situate nel tratto compreso tra San Giovanni Teatino e Manoppello.