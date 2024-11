Sport.quotidiano.net - Rieti Fortitudo 61-60, ripresa da dimenticare per la Effe

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 6 novembre 2024 – Una bruttacade a, gettando via il +13 di metà seconda frazione. Primo tempo tutto sommato accettabile, madaper la Flats Service che sbaglia tanto, commette troppi errori e si fa dominare dalla Real Sebastiani 47-35 al rimbalzo. Al PalaSojournersenza Marco Cusin infortunato, c’è invece Leo Menalo che coach Devis Cagnardi porta tra i dieci senior (a scapito di Giordano dirottato in tribuna) e che il tecnico bresciano getta nella mischia ad inizio seconda frazione. Parte bene laavanti 0-6, ma a parte la fiammata iniziale di Fantinelli e compagni, la sfida fa fatica a decollare con tanti errori in attacco da una parte e dall’altra. Le difese hanno decisamente la meglio, con lache tocca il +7 sul 7-14 al 9’.