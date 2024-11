Prossima partita Roma

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Giovedì 7 novembre 2024 i giallorossi saranno di scena in Belgio per affrontare l’Union Saint-Gilloise.Reduce da un match interno tutt’altro che positivo, la squadra di Nome allenatore è determinata a conquistare i tre punti e consolidare la propria posizione in classifica. Con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate, laha l’obiettivo di evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi di finale.L’Union Saint-Gilloise, squadra in costante crescita, rappresenta un avversario ostico. Nonostante un inizio di Europa League meno brillante rispetto ai giallorossi, i belgi sono una squadra solida e ben organizzata, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.Dove vedere laSaint-Gilloise –LaUnion Saint-Gilloise –, in programma giovedì 7 novembre alle ore 18:45, sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky.