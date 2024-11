Pomezia nonna 90enne abbandonata in casa nel degrado | arrestato il nipote

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024 – Faceva vivere lain condizioni diestremo: è quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia diche hannoun 46enne romano gravemente indiziato di non aver prestato le dovute cure allaconvivente.I medici della clinica Sant’Anna dihanno allertato i carabinieri poiché avevano preso in carico l’anziana signora giunta in pronto soccorso in ambulanza in condizioni igienico sanitarie particolarmente gravi. I militari si sono quindi recati presso l’abitazione della donna ed a seguito degli accertamenti del caso hanno appurato le condizioni in cui vivesse l’anziana donna. D’intesa con la Procura della Repubblica di Velletri, ildella donna è statoperché gravemente indiziato del reato di abbandono di persona incapace ed è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.