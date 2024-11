Laprimapagina.it - Perdita dell’udito: un problema comune ma spesso trascurato

Ci sono alcuni problemi di salute che purtroppo hanno pochissima risonanza. Laè uno di questi, in quantonoi stessi tendiamo a non dar troppa importanza ai segnali.Questo è dovuto anche a un’abitudine che nasce dal “vivere nel mondo ovattato”. Come per ladella vista, a meno che ilnon arrivi a una condizione particolarmente grave, è difficile rendersene conto perché siamo abituati a sentire (o vedere) le cose in quel modo e si tende a pensare che sia normale.La, in particolare, può sembrare inizialmente poco rilevante, ma tende a peggiorare nel tempo, rendendo sempre più difficile la gestione della vita quotidiana e delle relazioni sociali.Capire i segnali iniziali è quindi fondamentale per intervenire tempestivamente. Anche in Italia sono sempre più numerosi i centri e le cliniche specializzate che offrono diverse soluzioni per rilevare lae affrontarla tempestivamente, come ad esempio rivolgendosi a centri che vendono apparecchi acustici a Milano,attrezzati anche per l’individuazione dei sintomi.