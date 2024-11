Gaeta.it - Nuove iniziative tra Fondazione Villa Russiz e Università di Udine per sostenere minori in difficoltà

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha recentemente siglato un accordo con l’diper avviare una serie di collaborazioni in ambito scientifico e culturale. Quest’iniziativa mira ale attività socio-assistenziali della Casa famiglia dellae a promuovere un modello integrato di educazione e inclusione sociale, combinato con la gestione sostenibile del patrimonio agricolo. Il progetto prevede anche strategie per recuperare il patrimonio storico della, rivelando aspetti importanti delle sue origini e della sua evoluzione nel corso degli anni.Progetti per il sostegno delle attività socio-assistenzialiL’accordo firmato è fondamentale per attivare progetti che indirizzino risorse verso le attività socio-assistenziali della Casa famiglia, un servizio attivo da oltre un secolo e mezzo nel supporto ain