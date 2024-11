Spazionapoli.it - Napoli-Inter, ancora un dubbio su Lobotka e c’è il rischio di un forfait: le ultime

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Antonio Conte hadubbi sulle condizioni di Stanislav, ma non solo: un altro giocatore rischia ilper la partita di San Siro Il match di domenica sera contro l’significherà tantissimo per il. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta servirà una reazione per tentare di rimanere in testa alla classifica. In caso di vittoria, gli azzurri si porterebbero nuovamente a +4, dando un segnale importantissimo di quello che sarà il proprio ruolo all’no di questa stagione. Un pareggio farebbe rimanere invariate le distanze con i nerazzurri, ma ne potrebbero approfittare altre inseguitrici.Una sconfitta, invece, manderebbe la squadra di Inzaghi a +2 ed in testa alla classifica, con Atalanta, Lazio e Fiorentina che potrebbero anche agganciare gli azzurri e, nel caso della Dea, scavalcarli.