Ilgiorno.it - Morbegno, il tempietto degli Alpini ora è accessibile a tutti

, 7 novembre 2024 – Se esiste un tratto distintivo dello spirito alpino, questo senz’altro ha a che fare con l’inclusione: spendersi per gli altri, senza distinzione, spianare la strada a chi si trova in difficoltà o, nel caso del Sentiero Corti che dal centro diconduce alvotivo, renderla. E la dimostrazione che questo percorso ciclopedonale inaugurato lo scorso luglio e intitolato all’alpino Gilberto Corti, scomparso nel 2020, sia davvero percorribile anche da chi necessita della carrozzina per spostarsi si è avuta sabato scorso, grazie a un’iniziativa baciata dal sole che ha visto insieme penne nere e Opera Don Guanella di Nuova Olonio. “Prima del ripristino lo storico sentiero aveva un fondo sassoso - spiega Riccardo Canclini, responsabiledella Bassa Valle – ora grazie alla riqualificazione è decisamente più praticabile anche se piove e con il ghiaccio e, soprattutto, questi 550 metri possono essere saliti anche dalle carrozzine: per noi è motivo di orgoglio sapere che anche chi ha problemi o impossibilità di deambulazione possa raggiungere il, luogo simbolo diproprio com’era desiderio di Gilberto Corti che per questo obiettivo si è speso per anni, anche coinvolgendo enti e associazioni”.