Ilgiorno.it - Milano-Capo Nord in moto. Michael si racconta a Eicma

lungo strade secondarie e in particolare sterrate. Il protagonista di un viaggio diventato un percorso dell’anima è il brescianoMinelli, fotografo che ha impiegato 13 giorni per percorrere in5.300 km guidando per circa 12 ore al giorno. "I miei viaggi – spiega – sono sempre pensati e voluti. Questo l’ho pianificato a lungo e ho personalmente studiato tutte le strade da fare, scegliendo il più possibile gli sterrati, con partenza dae arrivo a, meta d’eccellenza di tanti viaggiatori curiosi. Il mio intento è stato evitare la parte noiosa del viaggio, lungo le autostrade. Sono passato da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia, Finlandia e Norvegia. È stato un viaggio bellissimo, che mi ha consentito di incontrare la popolazione locale, non abituata a vedere turisti e in particolareciclette, specie con targa italiana".