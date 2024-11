Ilrestodelcarlino.it - L’eccellenza del Mazza. Spal, penultimi della classe. Ma con un tifo da record

Sono pochissime le soddisfazioni che laha regalato ai proprisi negli ultimi anni. Nelle battute finali di una stagione da dimenticare, lo scorso campionato quella casalinga con il Pineto può essere definita come la gara dell’orgoglio biancazzurro ritrovato. Anche se per un periodo piuttosto breve. È stata la partitasalvezza aritmetica, ottenuta attraverso la terza vittoria consecutiva (a Olbia nel turno successivo sarebbe arrivata la quarta) davanti a una cornice di pubblico clamorosa. Domenica 21 aprile 2024 – grazie anche a una iniziativa che ha coinvolto le scuolenostra provincia – c’erano infatti 9.500 spettatori (nella foto) ad applaudire Antenucci e compagni, che dopo aver sbandato per buona parte del campionato sono riusciti a invertire la rotta centrando un obiettivo che prima del ritorno di mister Di Carlo sulla panchina era diventato tutt’altro che scontato.