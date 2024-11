Inter-news.it - Inzaghi: «Problema anche per Bisseck, ma che partita! Ora Napoli»

nel post-di Inter-Arsenal 1-0, in mixed zone il tecnico nerazzurro ha commentato con soddisfazione la sfida di Champions League vinta questa sera. Il tecnico ha svelato unfisico di Yannaccusato ben prima la. Ora testa alla prossima sfida di campionato contro il. MOLTI AFFATICATI – Yannè stato uno dei protagonisti in positivo di Inter-Arsenal 1-0, autore di un’ottima prestazione. Il tecnico nerazzurro ha parlato così davanti ai giornalisti: «Aveva uno stiramento al costato, lunedì non si è allenato. Martedì si è allenato bene, ma con un’infiltrazione. Ha stretto i denti, al primo tempo aveva la borsa del ghiaccio. Ha tutta la mia fiducia». Riguardo l’importanza della rosa, continua il mister: «Quando dico che ho ventitré titolari sono serio, non è una frase fatta.