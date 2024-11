Inter-news.it - Inter-Arsenal 1-0, decide Calhanoglu: vittoria di cuore!

Termina sul punteggio di 1-0, sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-0.A DIFESA DEL RISULTATO – Forte del vantaggio arrivato al termine del primo tempo su un rigore battuto da Hakan, l’ rientra in campo a denti stretti per difendere il risultato. E con una difesa rocciosa contro un che si riversa in attacco per cercare di trovare il pareggio. Con anche qualche occasione importante, specialmente su cross e su calcio d’angolo, che i Gunners non riescono però a trasformare in rete. I nerazzurri restano schiacciati nella propria trequarti, con Simone Inzaghi che cambia diversi uomini, fra cui anche l’ingresso di Federico Dimarco per Mehdi Taremi, proprio con la volontĂ di difendere un risultato che avrebbe grande importanza nell’ottica generale di questa fase campionato della UEFA Champions League.