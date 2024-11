Il governo guarda a Trump | ora Italia più forte in Ue su dazi e Kiev si cerca la sintesi

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Da una parte c’è il partito, Fratelli d’, e l’entusiasmo di una destra che ha la meglio sulla sinistra “in barba ai pronostici”, dall’altra c’è il, che si tiene alla larga da ‘tifoserie’, e che per ora sta alla finestra, “con il faro dell’interesse nazionale da tutelare”. Mentre Matteo Salvini cavalca la vittoria lampo di Donalde marca le distanza – “penso che altri, anche nel centrodestra, la pensassero in maniera diversa”, si affretta a dichiarare il leader della Lega di buon mattino – l’aria che si respira a Palazzo Chigi è di attesa, aspettando di capire l’America che verrà quando The Donald farà ritorno alla Casa Bianca. Con una convinzione tuttavia di segno positivo: “Da questo voto l’esce rafforzata in Europa. Meloni aveva giàto convergenza con gli Usa a guida dem e aveva centrato l’obiettivo, ora alla Casa Bianca arriverà un Presidente della stessa ‘famiglia’ politica”, quella dei conservatori.