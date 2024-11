Ilrestodelcarlino.it - I Xgiove al concorso ’Bertoli’:: "Che emozione essere in finale"

Ci credono i ragazzi della bandnella loro musica, nei testi che scrivono, nell’impegno e nella passione che ci mettono, galvanizzati dai riconoscimenti e dall’entusiasmo di un pubblico di fedelissimi che non li lascia mai e che sono sempre più numerosi. Così, domani, a mezzanotte, esce il nuovo brano della band made in Corva, dal titolo ‘Trattato (dimmi che non hai smesso’. Lo stesso brano che domani e sabato, porteranno al Teatro Carani di Sassuolo per la finalissima del Premio Pierangelo Bertoli,promosso dal figlio Alberto (cantante a sua volta) per la quale si sono guadagnati l’accesso durante le selezioni dello scorso luglio. "E’ una grandefar parte degli 8 finalisti" avevaato, soddisfatti per aver calcato il palco con tanti artisti di alto livello. E nelle due serate finali, Nicolò Buccioni, Giacomo Strappa, Andrea Massetti, Ludovico Bartolozzi e Federico Piermartire se la giocheranno per conquistare un premio dedicato a un cantautore che ha lasciato tanto di sé e che, per questo, ha ancora più valore.