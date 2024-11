Ilrestodelcarlino.it - I Di Gaetano davanti alla Corte di assise

FERRARA Quattordici mesi dopo l’efferato omicidio al Big Town, costato la vita a Davide Buzzi, tatuatore di 43 anni, e il grave ferimento di Lorenzo Piccinini, oggi si apre il processo a coloro che vengono ritenuti i suoi assassini, Giuseppe e Mauro Di, padre e figlio che gestivano la chupiteria di via Bologna. Prima udienza delladiche sarà presieduta dal giudice Piera Tassoni e a latere Giovanni Solinas. In aula molto probabilmente i due imputati. Per Mauro, che era il titolare del bar, sarà la prima uscita dal carcere dopo molti mesi, considerando che è ancora detenuto dietro le sbarre, mentre per Giuseppe le porte del carcere si erano già aperte nei mesi scorsi, quando gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Si arriva in aula, peraltro, con una novità emersa negli ultimi giorni.