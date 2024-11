Liberoquotidiano.it - Gli studenti anti-Usa vestono all'americana ma non vogliono la band dei marines

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

La domanda non è se hanno torto o ragione. La domanda è: perché? Perché prenderli tanto sul serio i teenager che scalpitano contro gli Stati Uniti e poiH&M? I ragazzi che vedono Satana in Usa ma parlano l'italiano anche peggio dell'inglese? Quelli che mangiano McDonald (ancorché bio) e studiano la storia su Instagram? Ed ecco, il caso di cui parliamo – lo sapete – è quello del concerto dellaa della Marina militareal liceo Einstein di Milano. Scuola dove, nel giorno che ricordava la fine della Prima guerra mondiale, e cioè lunedì – data che celebrava pure l'unificazione nazionale nonché le Forze armate – sul palco dell'auditorium saliva la Flagshipdella U.S. Naval Forces Europe and Africa. Ovvero l'orchestra di fiati dei. La quale, neanche il tempo di esibirsi, era preceduta sui social dallo scalpitante Collettivo Politico Einstein.