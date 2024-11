Davidemaggio.it - GF, Tommaso è andato in Spagna per dare il due di picche a Maica!

Trasferta complicata al Gran Hermano perFranchi. Ospite dell’edizione iberica del reality, il concorrente del Grande Fratello italiano ha chiarito, nelle scorse ore, la natura del suo rapporto conBenedicto, dicendole per la prima volta di non sentire altro nei suoi riguardi se non una bella amicizia. Parole che hanno stupito la spagnola, convinta fino a quel momento di avere una chance, in campo sentimentale, con il toscano.L’arrivo dial Gran HermanoRipercorriamo quanto successo. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello lo scorso lunedì,è arrivato inmartedì sera. Lì ha avuto modo di parlare delle sensazioni che stava provando.Che cosa le dirò quando la vedrò? Che per me è stato bello farle questa sorpresa. Le dirò che è una persona splendida e che volevo incontrarla perché ho sentito una connessione con lei.