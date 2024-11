Gaeta.it - Dramatico salvataggio nel Tevere: vigili del fuoco recuperano cinque persone da un’imbarcazione arenata

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di grande tensione si è verificato oggi, giovedì 7 novembre, lungo le acque del, quando, inclusi due bambini, sono rimaste bloccate sudi dieci metri che si è. Ideldi Roma sono intervenuti con prontezza, riuscendo a portare in salvo tutti i coinvolti, il tutto avvenuto nelle vicinanze di Ponte Marconi. Questo incidente sottolinea l’importanza della vigilanza e dell’intervento tempestivo in situazioni potenzialmente pericolose.Il soccorso tempestivoL’allerta per l’incidente è scattata intorno alle 17, quando la Sala Operativa del Comando di Roma ha ricevuto la richiesta d’intervento. Subito, idelsi sono mobilitati per raggiungere il luogo dell’incidente. In particolare, sono stati attivati il Nucleo Sommozzatori e il Nucleo Saf , che si sono recati sul posto con una squadra di Ostiense 7/A.