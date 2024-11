Game-experience.it - Death Stranding è disponibile a sorpresa su Xbox Series X|S, ecco prezzo e dettagli

È stata annunciata ufficialmente la versione disuXS, con gli utenti in possesso delle due console Microsoft che possono di conseguenza giocare da oggi al gioco di Kojima Productions.Il team di sviluppo giapponese ha annunciato la versioneattraverso la condivisione di un post sui propri canali social, rivelando contestualmente anche uno sconto del 50%, valido per un periodo di tempo limitato, portando di conseguenza ildel titolo a 19,99 euro rispetto agli originali 39,99 euro.Come riportato dalla pagina.com di, la versioneinclude il supporto per gli obiettivi, i salvataggi nel cloud, il Play Anywhere e le feature esclusive della versione Director’s Cut come la modalità foto, oltre al supporto per monitor ultra-wide e tanto altro ancora.