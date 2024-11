Anteprima24.it - Dall’Irpinia a Padre Pio ai Presepi di Napoli con “Le note dell’amicizia”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione irpina “Le” guidata da Peppe Iannarella organizza delle gite di gruppo per far conoscere agli irpini le bellezze della Campania.Si parte con l’appuntamento del 01 DICEMBRE 2024: una gita aPio, San Giovanni Rotondo, e Madonna dell’Incoronata alla scoperta dei luoghi di nascita e crescita spirituale del Santo con le stimmate..Partenza fissata da Aquila Nera Colliiano di Materdomini alle ore 7:00 (parcheggio Santuaro), fermate per accogliere altri passeggeri al parcheggio del Santuario di San Gerardo (7:15) dalla stazione dei pullman di Lioni (7:30) da Conza della Campania (7:45), da Caltri scalo alle ore 8:00.E’ consigiabile portare il pranzo a sacco ed è gradita la prenotazione entro il 24 novembre 2024. Per info e prenotazioni chiamare il numero 3355325295.