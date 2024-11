Ilgiorno.it - Carabiniere si spara in caserma, è grave

Undi 53 anni, in forza ad una stazione appartenente alla Compagnia di Vigevano, si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato trasferito ieri pomeriggio dopo essersito all’interno della. Sull’accaduto trapelano pochissimi particolari se non che il suo quadro clinico lascia pochissime speranze. Sulla modalità del gesto, che da quando si apprende sarebbe stato volontario e non causato da un incidente e sulle ragioni che lo hanno causato, sono in corso gli accertamenti. Tutto è accaduto in pochi attimi a metà pomeriggio. Il militare è stato soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118 che, constate le sue condizioni, ne hanno disposto l’immediato trasferimento con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato in codice rosso e dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.