Thesocialpost.it - Campobasso, saluta i colleghi e scompare: Maria Rosaria D’Amico precipitata in un burrone con l’auto

, collaboratrice scolastica di 65 anni originaria di Sant’Elia a Pianisi, è stata trovata priva di vita nella sua auto, una Fiat 147 nera, che era finita in una scarpata nel territorio di Bonefro, nel Fortore Molisano. La donna era scomparsa dal pomeriggio di lunedì 4 novembre, e la sua famiglia aveva presentato denuncia quando non era rientrata a casa. Il suo ultimo avvistamento era stato alla scuola materna dove lavorava, intorno alle 17:00 dello stesso giorno, da cui si era allontanata per fare ritorno a casa, distante circa 18 chilometri.Leggi anche: Giovanni Vernia, il comico di Gialappa Show sventa un borseggio: “Volevano aggredirmi”Il segnale del suo cellulare era stato rilevato fino alla mattina successiva, fornendo un primo indizio per le ricerche. Tuttavia, nonostante i tentativi di contatto del marito e del figlio, la donna non aveva mai risposto, suscitando crescente preoccupazione tra i familiari.