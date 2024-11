Lanotiziagiornale.it - Boom di rinnovabili: i primi sei mesi del 2024 in Italia sono da record

Meno emissioni e più. La transizione ecologica procede spedita in. Con buoni dati anche per il riciclo, per il quale siamoin Europa, e per i consumi di energia in calo. Eppure i problemi restano: dall’agricoltura che soffre a causa della crisi climatica alla circolazione di troppe auto (e poche elettriche), passando per il consumo di suolo.Più, meno emissioni ma anche troppe auto e consumo di suoloGli Stati generali della green economy, in occasione della fiera Ecomondo a Rimini, evidenziano alcuni dati nel rapporto della Fondazione sviluppo sostenibile di Edo Ronchi. Partiamo dalle buone notizie: nel primo semestre della potenza rinnovabile installata è aumentata indi 3,691 gigawatt, pari al 41% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.