Booker T | Montez Ford dovrebbe gareggiare da singolo

Nel corso dell’ultima settimana, la star della WWE,, ha espresso in diverse interviste le proprie frustrazioni per la sua posizione all’interno della compagnia. Il membro degli Street Profits si è lamentato del fatto che il suo tag team non conquisti titoli da quattro anni., inoltre, ha ammesso di essere frustrato anche per la mancanza di opportunità, dato che nuovi wrestler arrivano e trovano subito successo, mentre lui e Angelo Dawkins si perdono nel mucchio. Intervenendo a “The Hall of Fame”, il WWE Hall of FamerT ha commentato le parole die gli ha dato qualche consiglio.Le parole diT“Sbarazzati del tuo ‘compagno di tag’. Farlo potrebbe essere d’aiuto”, ha dettoT. “è uno dei ragazzi che preferisco. Mi piace. È un talento straordinario, ma deve imparare a fare le sue scelte.