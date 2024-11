Lanazione.it - Arbitri senesi aggrediti dopo la gara di basket femminile

Siena, 7 novembre 2024 – Essereverbalmente con tale veemenza da dover chiamare i carabinieri. È quello che è successo a duedi, Daniele Collet di Siena e Giovanni Agnorelli di Poggibonsi, entrambi della sezione Aiap di Siena, domenica scorsa a Firenze al termine del match tra di serie Btra Firenzeball Academy ePontedera vinto 59-50 dalle padroni di casa. “Una volta usciti dal palazzetto – dice Collet – abbiamo pensato di restare a cena in zona prima di rientrare a casa. Laera stata priva di problemi, ma a cena è avvenuto uno spiacevole episodio al ristorante: il genitore di una giocatrice è venuto a contestarci in maniera decisamente poco piacevole e oltretutto fuori dall’impianto. Abbiamo preferito chiamare subito i carabinieri, non tanto perché temevamo che la situazione degenerasse visto che abbiamo sempre mantenuto la calma, ma perché era tesa e molto spiacevole”.