Gaeta.it - Aggressione al capotreno: un giovane egiziano racconta la sua versione dei fatti

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla stazione di Rivarolo, dove undi 21 anni, Fares Kamel Salem al Shahhat, è stato arrestato due giorni fa dopo aver accoltellato ilRosario Ventura. Durante l’interrogatorio per la convalida dell’arresto, il ragazzo ha fornito la suadeia un giudice, cercando di giustificare il suo gesto in un contesto di incomprensioni.Il racconto dell’aggressoreFares Kamel Salem al Shahhat ha sostenuto di aver agito in difesa dopo essere stato colpito con un manganello dal. Ha spiegato che l’è scaturita da un incontro teso legato al pagamento del biglietto. Secondo quanto riportato dal, il malinteso sarebbe stato alimentato dalla sua difficoltà nel comunicare in italiano.