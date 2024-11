WhatsApp arriva il segno + | ecco a cosa serve La novità con l’ultimo aggiornamento

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

ha rilasciato un nuovoche introduce un’importanteper migliorare l’organizzazione delle chat: accanto alle schede dei filtri, comparirà un piccolo“+” che permette di creare schede personalizzate. Questoè stato rilasciato inizialmente per iOS, versione 2.24.21.82, e presto arriverà anche per i dispositivi Android, rendendo disponibile questa funzione a tutti gli utenti. Il“+”, visibile accanto alla scheda dei Gruppi, consente di creare nuove categorie di chat in base alle proprie necessità, permettendo così una gestione più ordinata delle comunicazioni. Come descritto da Alessandro Nuzzo su Money.it, “questaaiuterà ancora di più le persone a organizzare al meglio la propria applicazione e a ordinare le proprie chat”, rendendo più pratico suddividere le conversazioni in categorie come “lavoro”, “famiglia,” o “amici”.