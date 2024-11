Venom | The Last Dance vince la notte delle elezioni

Leggi tutto su Cinefilos.it

: Thela “” Con gli occhi del mondo puntati sulleAmericane, il cinema sembra essere scivolato un po’ in secondo piano, anche se, alla luce della mesta ri-elezione di Donald Trump,: Thepotrebbe essere il più grande vincitore della scorsa “”. Secondo Variety, ieri i cinema hanno ricevuto un’affluenza maggiore del normale (e il martedì sono già affollati grazie ai biglietti scontati). Sebbene non abbiamo ancora numeri specifici, si prevede che il terzo capitolo diriceverà una spinta economica significativa. Dopotutto, quale modo migliore per isolarsi dal mondo reale che staccare la spina con l’ultima folle avventura di Tom Hardy nei panni del Protettore Letale? Una corsante al box office per: The: Theha incassato 2,1 milioni di dollari lunedì e ha raggiunto i 92 milioni di dollari in Nord America.