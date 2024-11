Usa 2024 a che ora chiudono i seggi e quando conosceremo i risultati delle elezioni

Leggi tutto su Open.online

aperti negli Stati Uniti dalle ore 5 (locali) in alcune aree della costa Est. La giornata del voto di oggi attraversa sei fusi orari: dall’Atlantico al Pacifico, i cittadini americani sceglieranno chi tra Kamala Harris e Donald Trump diventerà presidente del Paese più potente al mondo. I sondaggi danno i due candidati testa a testa nei 7 Stati in bilico (Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona), che decideranno chi andrà alla Casa Bianca. Oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza mentre circa l’altra metà avrà tempo fino alle 20.00 (ora locale).sapremo ipresidenziali? In una competizione all’ultimo voto come quella di quest’anno, con i sondaggi che descrivono la democratica e il repubblicano testa a testa, potrebbero volerci più giorni.