Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Trump è il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti abbiamo fatto la storia detto il Tycoon i repubblicani conquistano il Senato a Palm Beach quartier generale pubblicano cori da stadio vs io e te L’incubo si ripete quasi identica 2016 trama parla di un risultato incredibile Ringrazia e Loda elon musk pubblico essenziale per la demo sia il capo dello Stato parla di una missione straordinaria cornice di libertà pluralismo e non spartizione Avvia palazzo Giustiniani il confronto voluto dal presidente della commissione di vigilanza Floridia Servizio Pubblico un bene comune bufera sono incontro tra meloni e vicepresidente del CSM la premier ricevuto Fabio Pinelli detto che chiedono chiarimenti convocazioni inedita commenta il PD niente di scandaloso replica destra il Quirinale informato a ridosso del colloquio oggi il plenum del consiglio assalto al portavalori nel barese con bombe kalaschnikow auto in fiamme il comando armato era formato dal meno persone Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio di due Lancia Ypsilon e il Fiat Ducato il colpo riuscito è stato rubato più di €1000000 decreto lavoro Istruzione e ricerca si riuniscono i sindacati alla Camera dei Deputati c’era anche Marcello Pacifico presidente del sindacato Nazionale vediamo al parlamento delle misure urgenti per la scuola Certamente l’organico aggiuntiva è tra le priorità è un organico che abbiamo attivato per il pennare agenda sud è ancora dall’inizio della scuola non è stato riattivato poi ci servono misure urgenti per gli idonei dell’ultimo concorso PNR R che non sono stati inseriti nelle graduatorie di merito e un risorsa sprecata da parte dello stato il merito che non viene valorizzato ugualmente anche il personalità uno dei concorsi precedenti al nostro dovrebbe essere assunto anche il 31 dicembre entro il 15 dicembre come la norma prevede c’è il tema del doppio canale di reclutamento ma c’è il tema anche della mobilità dell’ abolizione dei vincoli veramente molto importante per questo nuovo triennio contrattuale garantire rispettando anche il diritto alla famiglia 8 che ha diritto al lavoro e tante altre cose la valorizzazione del personale dei profili professionali del personale ATA degli cui ex DS già è ancora dirmi del Management Ne parleremo oggi in Parlamento Speriamo che la politica sia delle ed è tutto vi auguro ancora un buon pomeriggio Un buon proseguimento di ascolto rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa