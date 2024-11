Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 09:10

nella corsa alla Casa Bianca quando mancano una manciata di grandi elettori del pignare zona Trap tale sul palco alle convention Center di Palm Beach si proclama vincitore sono il quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti ha detto circondato dalla sua famiglia al completo Questa era magnifica Vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande Questo è un movimento mai visto prima Questo è il più grande movimento della storia di Trump al momento e andiamo in onda la conto ufficiale assegna al fai con 267 seggi contro 214 di kamala Harris ora pagina Netanyahu licenze a Gardaland e nomina Cat nuovo Ministro della Difesa sarai essere in migliaia protestano in piazza scontri tra polizia e manifestanti fuori dalla residenza del premier israeliano è geloso oggi nel riunione dell'assemblea generale dell'ONU dopo la messa al bando delle urla da parte dello stato ebraico molti soldati nordcoreani sarebbero rimasti uccisi in combattimento in Ucraina il Parlamento di Mosca oggi la ratifica del trattato strategico con fiori bianchi opposizioni all'attacco sull'incontro tra la meloni e Pinelli vicepresidente del CSM Ponti vicino al Quirinale affermano che è stato avvisato solo a ridosso del colloquio senza essere informato di contenuti modalità oggi il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura Per la legge regionale della Campania che può consentire il terzo mandato anche con i voti del PD mare lo scontro con lo Slime stop a sorpresa della trattativa per la stanza che timbrava all'ultimo atto la compagnia tedesca ha chiesto sconto per il prezzo di investimenti fatti dopo l'accordo del 2023 per circa 10 milioni e Ministero dell'Economia ha detto no manovra sulla graticola nell'audizione alla camera dubbi di bankitalia sulla crescita sul Sile detrazioni occhi puntati anche sulla sanità poteva avere un movente economico la terribile storia del 22enne arrestato a Padova Mentre e servizi ama il figlioletto di 5 mesi nel reparto di pediatria ospedale cittadino ipotesi investigative che l'uomo mirate a causare problemi permanenti al cavo orale del piccolo così da ottenere in futuro sussidi per le condizioni di salute del figlio nella quarta giornata di Champions League Il Milan vince 3 a 1 a Madrid contro Real Madrid la Juventus pareggia 11 a lilla e il Bologna perde in casa 10 con il monaco questa sera gioca Inter Atalanta alle 21 azzurri ospitano l'Arsenale mentre lei è impegnata Stoccarda tennis oggi Fano per la Paolini