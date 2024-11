Iltempo.it - Trump presidente vola sui social: ecco tutti i dati delle interazioni

Grande successo per Donald. E non solo in termini di voti. Il grafico, elaborato da Arcadia, mostra un netto incremento di nuovi follower sugli accountdel nuovodegli Stati Uniti. La percezione prima e la conferma della vittoria poi hanno regalato al 47esimoUsa sostegno e approvazione. Il sentiment post elettorale nei confronti della parola chiave Donaldè cresciuto in queste ore di ben 10 punti percentuali: sono infatti 2,3 milioni le menzioni. Ottimi risultati anche sul fronte: nel periodo dal 5 al 6 novembre, quelle generate dalla parola chiave Donaldsolo negli Stati Uniti sono state quasi 17 milioni, con un mood positivo del 42.6%. A crescere con maggior intensità sono stati i seguaci di Instagram, di X e di TikTok.