Ilfattoquotidiano.it - Svegliarsi in un mondo guidato da Trump: un incubo

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Vivere il giorno in cui l’America ha scelto di nuovo Donaldcome presidente è un veroper noi della sinistra non woke, quella non allineata e non partitica. Sapere che per i prossimi anni lui e l’oligarca Elon Musk saranno al timone degli Usa è qualcosa che ci fa venire la nausea. E ora, noi europei, ci troviamo ufficialmente nei guai. Dicono “è la democrazia, bellezza”, ma per loro, noi di sinistra siamo solo degli elitari e snob. Dicono che il popolo ha fatto la sua scelta e che ciò che a noi appare riprovevole, loro lo trovano affascinante. Quindi, si identificano in: volgari, menzogneri, abusatori di donne, falliti e inclini al fascismo, astuti e ignoranti. Non hanno progetti, hanno solo interessi da difendere. Personalmente, non mi rassegnerò mai al fatto cheabbia vinto.