Lanazione.it - Si punta al recupero di Gigli, Righetti titolare

Leggi tutto su Lanazione.it

L’Arezzo ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima, a Solbiate, contro il Milan Futuro. Sono da verificare, in particolare, le condizioni di Niccolò(nella foto) che ha saltato la gara contro l’Ascoli a causa della distorsione alla caviglia rimediata a Carpi, ma che proverà a tornare tra i convocati già per la sfida ai rossoneri. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se, forzando, avrà ancora dolore oppure sarà in grado di mettersi a disposizione di Troise. Saranno, invece, sicuramente indisponibili sia Chierico che Damiani. Quest’ultimo sta lavorando ancora a parte e si valuterà un graduale inserimento con il gruppo. Probabile qualche cambiamento nell’undici di partenza., dopo il buon spezzone da subentrato, si candida per una maglia da