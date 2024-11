Ilrestodelcarlino.it - Si facevano dare il resto sbagliato. Due fratelli truffatori nei guai

Carpivano la fiducia del personale addetto alla cassa degli esercizi commerciali riuscendo a farsi consegnare, a titolo di, somme di gran lunga superiori all’importo versato per l’acquisto di prodotti o consumazioni dal valore irrisorio. Una tecnica ben collaudata che, però, non era sfuggita alla polizia che aveva scoperto la presenza in zona di duedi origini campane e per loro aveva fatto scattare la denuncia e il foglio di via di quattro anni emesso dal questore. Entrambi, infatti, erano risultati gravati da numerosissimi precedenti penali per molteplici truffe ad esercizi commerciali in tutta Italia e nel Fermano, soprattutto con la tecnica del cambio. I due, a conclusione delle indagini, sono stato rinvia a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di truffa aggravata.