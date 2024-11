Thesocialpost.it - Scontro fra auto sulla statale: quattro feriti e disagi al traffico

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la SS280, dove sono rimaste coinvolte duevetture: una Fiat Tipo con a bordo tre persone – marito, moglie e la loro figlioletta – e una Fiat Panda con il solo conducente. Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi. All’arrivo dei soccorsi e del personale sanitario del Suem118, tutti gli occupanti delle vetture erano già riusciti a uscirenomamente dai mezzi. I, sebbene non in gravi condizioni, sono stati affidati al personale medico per le cure del caso e il trasporto presso le strutture sanitarie locali, se necessario. Leggi anche: Incidente a Casalmorano,finisce fuori strada: morto 48enne Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale, incaricati di svolgere i consueti adempimenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’incidente.