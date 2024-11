Ilrestodelcarlino.it - Sciopero all’alberghiero. Aule chiuse per mancanza di bidelli, gli studenti: “Fatele gestire a noi”

Pesaro, 6 novembre 2024 – Ore 8, fuori dal cortile dell’Istituto alberghiero Santa Marta si è formato un capannello didi quinta superiore. “Scioperiamo”. Insieme alle rappresentanti di istituto – Flavia Nucci, Stella Benedetti, Giulia Zocco – diversi maggiorenni hanno incrociato le braccia determinati a non entrare in classe. In estrema sintesi succede che a scuola mancano gli spazi tanto che tre classi prime, da settembre, sono “itineranti“, cioè fanno lezione, di volta in volta, nellelasciate libere da chi passerà le prossime ore in palestra per fare educazione fisica o nel laboratorio di cucina. La rotazione, ideata dalla scuola per rispondere ad un’emergenza dettata dalla Provincia – a caccia diperché il Campus scolastico scoppia e avrebbe voluto dislocare le classi del Bramante Genga in strada della Romagna – ha creato disagi assolutamente intuibili, sia per gliche per i professori.