Re Carlo III e il principe William stanno diventando più ricchi | ecco da dove provengono i loro guadagni e perché la cosa non piace a molti britannici

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

ReIII e il: una fortuna in crescita Una recente indagine congiunta di Channel 4 e The Sunday Times, intitolata The King, The Prince, and their Secret Millions, ha rivelato nuovi dettagli sulla consistente ricchezza di reIII e del suo figlio maggiore, il. Questo rapporto investigativo offre uno sguardo più approfondito all’impero finanziario che il monarca britannico e il suo erede hanno coltivato nel corso degli anni. Lefortune, plasmate da vari flussi di entrate e beni reali di lunga data, hanno visto una traiettoria costantemente in ascesa. Ricchezza reale sotto i riflettori L’indagine delinea le varie fonti che hanno contribuito alla crescita di questa ricchezza reale. Oltre ai fondi pubblici, siachehanno gestito investimenti, patrimoni personali e proprietà ereditate che si aggiungono alreddito.