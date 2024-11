Sport.quotidiano.net - Promozione Marsigli: "Tre punti fondamentali"

Inallunga la Fermignanese (prima con 20), segue la Jesina con 17, mentre il Tavullia Valfoglia scemde al terzo posto con 16). La capolista Fermignanese fa quaterna sulla ruota del Villa San Martino: "La squadra ha affrontato la gara nel migliore dei modi – dice il team manager Rossi – si vedeva già durante gli allenamenti in settimana la grande voglia di riscatto. Sono molto contento, la strada è giusta". Vittoria importante per il GabicceGradara contro l’Appignanese. Il presidente Gianluca Marsili commenta: "I treeranoe ci consentono di preparare le prossime due partite in trasferta con Lunano e Marina più sereni. Altre volte abbiamo fatto meglio sul piano del gioco, ma abbiamo raccolto meno. Ci teniamo stretti i tre. Ce li meritavamo.