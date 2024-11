Ilrestodelcarlino.it - Presentata ’Romagna futura’: "Vogliamo contare in Regione"

Sperimentale ma non velleitaria, laica non solo nel senso di aconfessionale ma per l’approccio pragmatico alla politica che mette insieme la anime riformista, europeista, repubblicana e socialista e saldamente collocata nel centrosinistra al servizio della candidatura di Michele de Pascale. In questi termini si èieri in Municipio a Cesena, nel prosieguo di un tour nelle province in cui sarà in lizza, la lista ’Emilia-Romagna futura. Riformisti per de Pascale presidente’, a sostegno al candidato di centrosinistra alla presidenza dellaEmilia Romagna. La coalizione raggruppa quattro partiti: Azione, Pri, più Europa e Psi. È spettato ai principali esponenti nazionali illustrare la cifra programmatica, fra questi il segretario di più Europa on. Riccardo Magi e il senatore Marco Lombardo segretario regionale di Azione.