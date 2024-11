Notizie Asvis | Cop 16 biodiversità a rischio Il ruolo delle imprese per invertire la rotta

Leggi tutto su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 30 ottobre 2024 In Italia oltre 160 specie sono adi estinzione, il 19% dei rettili è in condizioni sfavorevoli e il 24%piante vascolari si trova in una situazione precaria. Allarme simile per la fauna ittica: il 48% dei pesci d’acqua dolce e il 36% degli anfibi rientrano nelle categorie a. Ancora. Il sistema di aree protette in Italia copre il 21,68% del territorio e l’11,62%acque territoriali marine. Rete tuttavia insufficiente a garantire la protezione necessaria. Attualmente, 58 ecosistemi naturali e semi-naturali sono minacciati e coprono circa il 19,6% del territorio nazionale. Tra le principali cause di degrado: consumo del suolo, cambiamenti nell’usoterre e frammentazione degli habitat, causati in particolare dall’espansione urbana e dalla costruzione di infrastrutture.