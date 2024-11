Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “La magistratura ha esondato dopo Mani Pulite, ora faccia un passo indietro. Toti? Non avrebbe dovuto dimettersi”

“Molte decisioni politiche sono state influenzate dalla, che si è permessa di criticare le leggi. In un Paese ideale i magistrati non dovrebbero criticare la legge e i politici non dovrebbero criticare le sentenze.questa situazione si è capovolta. Ora bisognerebbe capire chi per primo debba fare un, ma visto che questa esondazione è partita dallasarebbero loro a doverlo fare”. A dirlo, ospite del “Salone della giustizia” – una tre giorni di dibattiti in corso a Roma – è il Guardasigilli Carlo, in un momento di massima tensione tra governo e potere giudiziariole decisioni dei Tribunali che hanno bloccato i trattenimenti di migranti. Secondo, “sarebbe bene che lafacesse un primodi riconciliazione smettendo di criticare le leggi, e i politici d’altro canto smettessero di criticare le sentenze”.