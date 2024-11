Liberoquotidiano.it - "Noi in quel porto non sbarchiamo": l'Ong disobbedisce agli ordini, alta tensione in mare

Ancora una "rivolta" firmata Ong. La nave Sea-Eye 5 ha salvato 172 persone in tre diverse operazioni al largo di Lampedusa negli ultimi due giorni. Il primo intervento martedì mattina, su segnalazione di Alarm phone: tratti in salvo 54 migranti che erano in difficoltà nella zona di soccorso maltese. Altre 93 persone, la cui presenza inera stata segnalata dalla barca a vela Trotamar III, sono state salvate su indicazione della guardia costiera italiana. A queste si sono aggiunte altre 25 persone tratte in salvo durante la rotta della Sea Eye 5. Trentuno migranti sono stati trasbordati su una motovedetta della guardia costiera, dando indicazioni alla ong di dirigersi verso Ortona (Chieti) per lo sbarco delle altre persone. Quest'ultima decisione viene contestata dalla ong dal momento che la nave "non può raggiungere" la cittadina abruzzese "per motivi tecnici".