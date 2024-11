Thesocialpost.it - Musk alla Casa Bianca con un lavandino. Scandalizza gli Usa il post del futuro ministro

Elonche si presentacon unin mano. Ildel proprietario di Tesla, grande sostenitore di Donald Trump, ha destato scalpore con uno stranosu Twitter. Soprattutto ora chesi appresta a entrare nel nuovo esecutivo repubblicano con un ruolo di primo piano. < Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon(@elon) November 6, 2024 >è un personaggio esuberante, e le sue stranezze e originalità non mancheranno certamente di far discutere, soprattutto ora che dovrebbe diventaredel governo americano. Iloriginario con ilera statoato il 26 Ottobre 2022 e si riferiva all’acquisizione di Twitter da parte del miliardario australiano. Il CEO di Tesla e SpaceX aveva scelto quel messaggio bizzarro per annunciare la conclusione dell’affare.