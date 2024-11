Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: i gunners spingono, nerazzurri compatti in difesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Ammonizione singolare per Arteta che raccoglie la sfera di mano prima che oltrepassi la linea laterale. 61? Barella, Mkhitaryan e Thuram per Zielinski, Frattesi e Lautaro: ecco le prime mosse di Inzaghi. 60? ASSEDIOin area dell’! Ci provano Gabriel e Gabriel Jesus, situazione difficile per l’. 58? Acuto di Havertz: sinistro a giro angolato, dallo spigolo dell’area: Sommer si allunga e mette in angolo. 57? DUMFRIES salva sulla linea! Che spavento su spizzata dell’da corner! 57? Spinge Saka, invito centrale rispedito al mittente da De Vrij, ennesimod’angolo. 56? Pavarddd! Salvataggio aereo su cross dalla destra di Saka, Sullo sviluppo è ancora l’inglese a colpire di testa in area: presa sicura di Sommer. 54? Ottima lettura di Bisseck che sta arginando con efficacia una mina vagante come Saka.