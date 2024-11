Oasport.it - Lindsay Vonn e il suo rientro: suggestione o realtà? I messaggi criptici sui social

Leggi tutto su Oasport.it

Il Circo Bianco ha aperto i battenti sulle nevi di Soelden. Il celebre Rettenbach è stato teatro dei giganti femminile e maschile e in casa Italia si è potuto ammirare la classe cristallina di Federica Brignone, un autentico spettacolo della prova tra le porte larghe dell’Opening della Coppa del Mondo di sci alpino. Non è stato da meno il norvegese Alexander Steen Olsen, a segno nella gara degli uomini. Tuttavia ad attirare l’attenzione sono stati i ritorni di grande qualità nel massimo circuito internazionale di Lucas Pinheiro Braathen e Marcel Hirscher, seppur con una nazionalità diversa da quella a cui eravamo stati abituati, ovvero Norvegia nel primo caso e Austria nel secondo. E così, per i nostalgici, si sta osservando con grande attenzione quanto sta facendo Lindsey. L’indiscrezione è già di alcune settimane fa, lanciata da Ski Racing Media, secondo cuistarebbe pensando di tornare a competere.