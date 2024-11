Ilgiorno.it - La Rinascente, omaggio all’opera ‘In Italian’ di Basquiat e al Dom Perignon

Milano, 4 novembre 2024 – Il celebre trittico ‘Indi Jean Michel, riprodotto nelle vetrine delladal 5 al 18 novembre accanto ad un’interpretazione grafica del Domche, partendo dfirmata dal pittore nel 1983, sovrappone colori e simboli identitari della maison: lo scudo e la corona a tre bracci. Da quasi tre decenni il celebre marchio di champagne prodotti esclusivamente con la vendemmia di un solo anno, ha instaurato un dialogo aperto con artisti e creativi, in particolare con il mondo della pop art. Nel 2010, una collezione unica di tre bottiglie di Vintage 2000, con un’etichetta in rosso, blu o giallo, riprendeva i giochi di colore tipici di Andy Warhol; nel 2013, la collaborazione con Jeff Koons per un’edizione limitata del Vintage 2004 e del Rosé 2003; oggi la scelta ricade sull'iconoclasta Jean Michel, che ha ridefinito i codici artistici del movimento, facendolo dialogare con la corrente neo-espressionista e il mondo della street art.