Terzotemponapoli.com - Inzaghi” Non mi sento come Ferguson”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

” Non mi: “Io ildell’Inter? Difficile, ma sto bene. Sto facendo il mio percorso. Vincere la Champions? Ci pensiamo L’Inter si appresta a vivere un’altra grandissima notte europea e questa volta a San Siro arriverà l’Arsenal di Mikael Arteta. L’apertura in conferenza stampa ad una tentazione dalla Premier League non è caduta nel vuoto nella giornata di ieri e, presentando la gara anche ad Amazon Prime, l’allenatore nerazzurro ha lanciato un altro messaggio che può lasciar presupporre un addio a fine anno. Ecco le sue parole. NIENTE CALCOLI – “Di calcoli non se ne possono fare più di tanto, ragioniamo gara per gara. Siamo alla sesta in diciotto giorni. Dovrò fare delle valutazioni molto attente per schierare la miglior formazione considerando anche che affrontiamo una squadra di altissimo valore”.