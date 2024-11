Donnapop.it - Giornalista boccia Stefano De Martino «Sindrome del velino e del villaggio vacanze», famosa conduttrice rincara la dose

Leggi tutto su Donnapop.it

Dead Affari Tuoi è un successo; il grande pubblico lo ama e in tanti del mondo dello spettacolo si sono espressi in merito alla conduzione del noto game-show di Rai Uno. Qualcuno, però, non la pensa allo stesso modo: sebbene gli ascolti del programma siano ottimi e i fan di Amadeus si siano immediatamente affezionati al nuovo conduttore, c’è una persona in particolare che rimpiange l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di una showgirl molto. Chi ha criticatoDe? Tutto è cominciato quando ilGiuseppe Candela ha scritto su Twitter la sua opinione suDe. Ecco le sue parole: “Battute sul didietro, muscoli e lato b in mostra, Rocco Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio.